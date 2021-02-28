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Dünya

Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel Mısır’a dönüşünde Kahire Havalimanı’nda ortadan kayboldu

Cemal’in tutuklu oğlu Beha el-Cemel, “Babam artık yoruldu ve Mısır’a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.” ifadesini kullandı.

28.02.2021
Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel Mısır’a dönüşünde Kahire Havalimanı’nda ortadan kayboldu

Kahire

Mısır Gazeteciler Sendikası üyesi gazeteci Cemal el-Cemel, İstanbul’dan Mısır’a dönüşünde, iddialara göre Uluslararası Kahire Havalimanı’nda gözaltına alındı ve kendisinin akıbetiyle ilgili bilgiye ulaşılamadı.

İngiltere merkezli “Arap Organization” sitesinde yer alan habere göre, Cemal’in ailesi, 22 Şubat’ta Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaşmasının ardından gazeteciyle iletişimi kaybetti.

Cemal’in tutuklu oğlu Beha el-Cemel Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, “Babam artık yoruldu ve Mısır’a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberde, Cemal’in 2014 yılında Mısır merkezli “Mısır el-Yevm” gazetesinde ülkede yönetim şeklini eleştiren bir makale kaleme almasından sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kendisini “uyarmak için” arayarak 20 dakika boyunca konuştuğuna değinildi.

Cemal’in, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye’ye geldiği biliniyor.

Cemal’in tutuklandığını doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkili makamlara derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.


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