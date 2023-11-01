Mısır'ın Refah Sınır Kapısı, Gazze'deki ağır yaralıların tahliyesi için açıldı
İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetlendirerek artırmaya devam ederken, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı bölgedeki ağır yaralıların geçişi için açıldı.
Ankara/Gazze/Kudüs
İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.
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Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.
• Yaralılar ambulanslarla Mısır'a nakledilecek— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 1, 2023
• Sınırın açılmasıyla insani yardım tırları da Gazze'ye geçti
Abluka altındaki Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların tahliyesi için açıldı https://t.co/xZJMEHmc4u pic.twitter.com/0u85aueLSZ
Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti
Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.
Şifa Hastanesinin kapasitesi dolduğu için yaralılar koridorlarda ameliyat ediliyor
İsrail'in 25 gündür bombaladığı Gazze'deki en büyük sağlık merkezi, Şifa Hastanesinin tüm oda ve bölümleri tam kapasite dolduğu için hastalar, koridorlarda ameliyat edilip tedavi ediliyor.
Sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle çocukları bile anestezisiz ameliyat etmek zorunda kaldığı hastanede, acil yaralılar kanaması olmasına rağmen sıraya alınıyor.
• İlaç yetersizliğinden dolayı hastalar düşük düzeyde anestezi ile ameliyat edilmeye çalışılıyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 1, 2023
• Elektrik ve çeşitli malzemelerin girişinin engellenmesi çalışmaları aksatıyor
• Ameliyathaneler yetersiz kaldığında operasyonlara koridorlarda devam ediliyor
İsrail'in son… pic.twitter.com/ZqUzwswJ9r
Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Birimi Müdürü Mervan Ebu Sade, Gazze'deki Şifa Hastanesindeki son durumu, AA muhabirine anlattı.
Gazze'de yaralıların ve hastaların artık hastanelerin koridorlarında tedavi edildiğini söyleyen Ebu Sade, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, Şifa Hastanesindeki bu manzaralar gibi görüntüler normal artık. Gördüğünüz gibi burası (hastane koridoru) artık hastaların tedavi edildiği bir oda haline geldi." ifadelerini kullandı.
Hastanedeki durumunu "felaket" ifadesiyle niteleyen Ebu Sade, hastanenin doğum, prematüre, diyaliz ve acil servislerinin tam kapasite dolduğunu ve 800'den fazla yatan hastanın tedavi altında olduğunu kaydetti.
İsrail güçleri Batı Şeria’da 1'i engelli 4 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde baskınlarını sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, İsrail güçlerinin Cenin’de sabaha karşı düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Tulkerim kentinde de Mecdi Avad adlı 65 yaşındaki engelli bir Filistinlinin, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, işgal güçlerince düzenlenen baskınlarda El Halil kentinde 4, Beyt Lahim'de 3, Tulkerim'de de daha önce serbest bırakılan 2 Filistinli gözaltına alındı.
Batı Şeria'da İsrail'in Cibaliya saldırısına tepki için genel grev ilan edildi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da kapsamlı greve gidildi.
Batı Şeria'daki bankalar, bakanlık kurumları, okullar, üniversiteler ve dükkanlar bir gün boyunca kapılarını kapatacağını duyurdu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ve özellikleCibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarına tepki için gerçekleştirilen grev kapsamında ekmek fırınları ve eczaneler dışında tüm ticarethaneler kepenk kapattı.
Okullar ve üniversiteler de Gazze Şeridi sakinlerine destek ve dayanışma amacıyla şehir merkezlerinde etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Gazze'de gazetecilere karşı işlenen savaş suçları için UCM'ye başvurdu
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Filistin Gazeteciler Sendikası Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, 7 Ekim sonrasında İsrail'in saldırıları sonucu 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.