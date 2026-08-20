Mısır'daki Ras Muhammed Deniz Koruma Milli Parkı her gün binlerce dalışseveri ağırlıyor

[1/24] Mısır'ın Sina Yarımadası'nda yer alan Şarm el-Şeyh'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından biri olan Ras Muhammed Milli Parkı, her gün binlerce dalışsevere denizel yaşamın zengin çeşitliliğini gözlemleme fırsatı sunuyor.

[2/24] Sürekli izlenen bir koruma alanı olan Ras Muhammed Milli Parkı'nın doğallığının korunması için tekneler çapa atmıyor ve dalgıçlar denizel yaşamdaki çeşitliliğin korunması adına azami gayret sarf ediyor.

[3/24] Kızıldeniz Rivierası'nda, Şarm el-Şeyh şehrine 12 kilometre mesafede yer alan Ras Muhammed, 1983 yılında Mısır'ın ilk milli parkı ilan edilerek koruma altına alındı.

[4/24] Arap, Afrika ve Sina tektonik levhalarının kesişim noktasında bulunan koruma alanı, 135 kilometrekaresi kara, 345 kilometrekaresi ise su alanı olmak üzere toplam 480 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplıyor.

[5/24] Park, karada ve su altında barındırdığı muazzam biyoçeşitlilikle adeta canlı bir doğa müzesi niteliği taşıyor.

[6/24] Parktaki deniz ekosistemi, 125'i yumuşak mercan olmak üzere 220'yi aşkın mercan türü, 1000'den fazla balık türü (yaklaşık 500'ü endemik), deniz kaplumbağaları (yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa), 150'den fazla kabuklu türü, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile büyüleyici bir su altı zenginliği oluşturuyor.

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[8/24] Mısır'ın Sina Yarımadası'nda yer alan Şarm el-Şeyh'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından biri olan Ras Muhammed Milli Parkı, her gün binlerce dalışsevere denizel yaşamın zengin çeşitliliğini gözlemleme fırsatı sunuyor. Sürekli izlenen bir koruma alanı olan Ras Muhammed Milli Parkı'nın doğallığının korunması için tekneler çapa atmıyor ve dalgıçlar denizel yaşamdaki çeşitliliğin korunması adına azami gayret sarf ediyor. Kızıldeniz Rivierası'nda, Şarm el-Şeyh şehrine 12 kilometre mesafede yer alan Ras Muhammed, 1983 yılında Mısır'ın ilk milli parkı ilan edilerek koruma altına alındı. Arap, Afrika ve Sina tektonik levhalarının kesişim noktasında bulunan koruma alanı, 135 kilometrekaresi kara, 345 kilometrekaresi ise su alanı olmak üzere toplam 480 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplıyor. Park, karada ve su altında barındırdığı muazzam biyoçeşitlilikle adeta canlı bir doğa müzesi niteliği taşıyor. Parktaki deniz ekosistemi, 125'i yumuşak mercan olmak üzere 220'yi aşkın mercan türü, 1000'den fazla balık türü (yaklaşık 500'ü endemik), deniz kaplumbağaları (yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa), 150'den fazla kabuklu türü, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile büyüleyici bir su altı zenginliği oluşturuyor.

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[15/24] Mısır'ın Sina Yarımadası'nda yer alan Şarm el-Şeyh'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından biri olan Ras Muhammed Milli Parkı, her gün binlerce dalışsevere denizel yaşamın zengin çeşitliliğini gözlemleme fırsatı sunuyor. Sürekli izlenen bir koruma alanı olan Ras Muhammed Milli Parkı'nın doğallığının korunması için tekneler çapa atmıyor ve dalgıçlar denizel yaşamdaki çeşitliliğin korunması adına azami gayret sarf ediyor. Kızıldeniz Rivierası'nda, Şarm el-Şeyh şehrine 12 kilometre mesafede yer alan Ras Muhammed, 1983 yılında Mısır'ın ilk milli parkı ilan edilerek koruma altına alındı. Arap, Afrika ve Sina tektonik levhalarının kesişim noktasında bulunan koruma alanı, 135 kilometrekaresi kara, 345 kilometrekaresi ise su alanı olmak üzere toplam 480 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplıyor. Park, karada ve su altında barındırdığı muazzam biyoçeşitlilikle adeta canlı bir doğa müzesi niteliği taşıyor. Parktaki deniz ekosistemi, 125'i yumuşak mercan olmak üzere 220'yi aşkın mercan türü, 1000'den fazla balık türü (yaklaşık 500'ü endemik), deniz kaplumbağaları (yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa), 150'den fazla kabuklu türü, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile büyüleyici bir su altı zenginliği oluşturuyor.

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