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Dünya

Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler

Mısır'ın Kus ve Kina kentlerinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteriler düzenlendi. Sisi destekçileri ise Kahire'nin doğusunda toplandı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Said İbicioğlu   | 27.09.2019
Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler

Kahire

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtları ve destekçileri cuma namazı sonrası eş zamanlı gösteriler düzenledi.

Mısır'ın Kus ve Kina kentleri, Sisi karşıtı gösterilere sahne oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı gösterilerde "Sisi defol", "Halk rejimin devrilmesini istiyor" şeklinde sloganlar atıldı.

Ahbar el-Yevm gazetesinin internet sitesine göre, Sisi destekçileri ise başkent Kahire'nin doğusunda toplandı.

Haberde yüzlerce göstericinin "Yaşa Sisi", "Çok yaşa Mısır" sloganları attığı belirtilirken, habere dair yayımlanan fotoğrafta kişi sayısının çok daha az olması ve başka illerden geldiklerine dair emareler dikkati çekti.

Tahrir Meydanı'na giden yollar kapatıldı

Bu arada, Sisi karşıtı muhtemel gösterilere önlem amacıyla Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'na giden tüm yollar güvenlik güçlerince kapatıldı.

Mısır makamlarından gösterilere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı, ancak yetkililer birkaç gün önce halkı sosyal medya üzerinden yayılan haberlere itibar etmemeye çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Sisi ise Facebook hesabı üzerinden yayımlanan videoda kendisine karşı yapılan gösteriler ve protestolar konusunda endişe duyulmaması çağrısı yapmıştı.

Ne olmuştu?

Mısırlı eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Mısır'ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında geçen cuma oynanan süper kupa maçının ardından Sisi karşıtı eylemler yapılmıştı.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle Cumhurbaşkanı Sisi'yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

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