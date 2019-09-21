Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır'da Sisi aleyhi gösteri

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

Gülşen Topçu   | 21.09.2019
Mısır'da Sisi aleyhi gösteri

İstanbul

Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar attı. Sosyal paylaşım sitelerinde ve yurt dışından yayın yapan muhalif televizyon kanallarında düzenlenen gösterilere ilişkin video görüntüleri paylaşıldı. 

Söz konusu kaynaklarda özellikle Tahrir Meydanı'ndaki bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Twitter hesaplarında da "Tahrir Meydanı" hashtag etiketi gösterilerden sonra en çok dolaşan etiket haline geldi.

Twitter kullanıcıları söz konusu etiket aracılığıyla Sisi karşıtı ifadeler kullandı.

Yerel basında ise güvenlik güçlerinin eski Mısır Halk Konseyi Başkanı'nın oğlu Ziya Saad el-Ketatini'ni gözaltına aldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Mısır'da Sisi aleyhi gösteri

Mısır'da Sisi aleyhi gösteri

Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçakları Hafter için kullanılmış

Mısır muhalefetinin 'yönetimi köşeye sıkıştırma' girişimi

Yurt dışındaki Mısırlı muhaliflerin bastırılmış öfkesi büyüyor mu?

Yurt dışındaki Mısırlı muhaliflerin bastırılmış öfkesi büyüyor mu?

Mısır ağustosta yatırımcısını üzerken, nikel sevindirdi

Mısır ağustosta yatırımcısını üzerken, nikel sevindirdi
Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır fiyatları güldürdü

Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır fiyatları güldürdü