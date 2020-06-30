Mısır'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükseldi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 83 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul
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Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 872'ye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, 1566 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 66 bin 754'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 17 bin 951 olarak açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.