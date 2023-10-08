Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
27,830.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.
logo
Dünya

Mısır'da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın İskenderiye kentinde İsrailli turist grubuna açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ve bir Mısırlı rehberin öldüğünü açıkladı.

Ferdi Bayat, İdiris Okuduci  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Mısır'da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü

Kahire

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İskenderiye kentinde düzenlenen silahlı saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mısırlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ile bir Mısırlı rehberin hayatını kaybettiği, bir İsrail vatandaşının yaralandığı ifade edildi.

İsrail vatandaşlarının en kısa zamanda ülkeye getirilmesi için Mısırlı yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği: Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa maalesef sona ermeyecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa maalesef sona ermeyecektir

Polonya, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderiyor

İsrail, El Halil'deki İbrahim Camisi'ni bir sonraki duyuruya kadar kapattı

Mısır'da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü

Mısır'da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü
İsrail hükümetinin, Gazze'den yapılan saldırıları görüştüğü oturumda tartışma çıktı

İsrail hükümetinin, Gazze'den yapılan saldırıları görüştüğü oturumda tartışma çıktı
İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler

İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet