Euro
9.68
Dolar
8.26
BIST 100
1,126.99
Altın
1,876.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır'da Hristiyan öğrencilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna koreografili tepki

Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir okul sahasında toplanan onlarca Hristiyan öğrenci Arapça "Peygamberime dokunma" yazısıyla koreografi oluşturarak, Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Muhammed Semiz   | 28.10.2020
Mısır'da Hristiyan öğrencilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna koreografili tepki Fotoğraf: youm7.com

İskenderiye

Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir okul sahasında toplanan onlarca Hristiyan öğrenci Arapça "Peygamberime dokunma" yazısıyla koreografi oluşturarak, Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Mısır basınında yer alan haberlerde, İskenderiye kentinde onlarca Hristiyan öğrencinin Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki olarak, Müslüman öğrencilerle birlikte koreografiyle Arapça "Peygamberime dokunma" yazısını oluşturduğu belirtildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören koreografiye ait fotoğraf, "Ben Hristiyanım ve İslam'a hakareti reddediyorum" etiketiyle paylaşıldı.

Ayrıca, Mısır'da sosyal medya platformlarında Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna karşı başlatılan girişimde Arapça ve Fransızca "Ben Hristiyanım ve İslam'a hakareti reddediyorum, Müslüman, Hristiyan el ele" ibareleriyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor
Malatya'da koronavirüs vaka sayısı bir haftada yüzde 15-20 arttı
AB Komisyonu, üyelere yeni 'salgın tedbiri paketi' önerdi
Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor

Benzer haberler

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

Cezayir'den Fransa'ya İslam'a hakaret sebebiyle dava açılması çağrısı

'Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz'

Fransız Milletvekili Autain: Ülkemiz her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benziyor

Fransız Milletvekili Autain: Ülkemiz her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benziyor
Mısır'da Hristiyan öğrencilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna koreografili tepki

Mısır'da Hristiyan öğrencilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna koreografili tepki
IKBY Meclisinden Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğuna 'destek' ziyareti

IKBY Meclisinden Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğuna 'destek' ziyareti