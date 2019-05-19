Mısır'da Giza piramitlerinin yakınında patlama
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında Giza piramitlerinin bulunduğu bölgeye yeni inşa edilen müzenin yakınında, bir turist otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu.
Kahire
Mısır basınına yansıyan bilgilere göre, başkent Kahire’nin batısında Giza piramitlerinin olduğu bölgeye yeni inşa edilen Büyük Müzenin yakınında bir turist otobüsünün geçişi sırasında patlama yaşandı.
Mısır İçişleri Bakanlığından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda da herhangi bir bilgi verilmedi.
Aynı bölgede, geçen eylül ayında bir turist otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3’ü turist 4 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.