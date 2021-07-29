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Dünya

Mısır'da aralarında lider kadrodan Muhammed Suveyda'nın da olduğu 24 İhvan mensubuna idam cezası verildi

Mısır Mahkemesinin, iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verdiği belirtildi.

Gülşen Topçu   | 29.07.2021
Mısır'da aralarında lider kadrodan Muhammed Suveyda'nın da olduğu 24 İhvan mensubuna idam cezası verildi

İstanbul

Devlete ait El-Ahram Gazetesinin haberine göre, 2015'te 3 polisin ölmesi ve 39'unun yaralanmasıyla sonuçlanan bir polis otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili davanın duruşması Demenhur Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, silah ve patlayıcı madde bulundurmak, 3 polis memurunu kasten öldürmek ve terör örgütünü finanse etmekle suçlanan 16 İhvan mensubunun idam edilmesine hükmetti. İdam cezası verilenler arasında İhvan liderlerinden Muhammed Suveydan'ın da bulunduğu ifade edildi.

Aynı mahkeme, kuzeydeki Dilincat kentinde Aralık 2014'te bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada ise 8 İhvan mensubuna idam cezası verdi. 3 İhvan mensubu ise vefat ettikleri için haklarındaki dava düşürüldü.

Gazetenin haberinde karara temyiz yolunun açık olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır'da bu yıl verilen idam cezalarıyla ilgili resmi veri bulunmuyor ancak son olarak Kahire Ceza Mahkemesinin, aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi'nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası 14 Haziran'da Yargıtay tarafından onanmıştı.

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