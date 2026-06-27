Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasına ilişkin Mısır ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanlıklarından açıklamalar yapıldı.

Mısır ve Ürdün, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasına ilişkin Mısır ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanlıklarından açıklamalar yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, cuma günü Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefonda görüştü.

Başbakan Selam, görüşmede, dün varılan ve ülkedeki askeri gerilimi sona erdirmeye yönelik çabalar kapsamında İsrail ile sağlanan çerçeve anlaşmasının ayrıntıları hakkında Abdulati'ye bilgi verdi.

Mısırlı Bakan Abdulati de söz konusu anlaşmayı "önemli bir başlangıç" olarak nitelendirerek, İsrail'in halen işgal altında tuttuğu bölgelerden kademeli olarak çekilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in bu bölgelerden çekilmesinin, Lübnan ordusunun ülke genelinde konuşlanmasına ve devlet otoritesinin tüm topraklarda yeniden tesis edilmesine imkan sağlayacağını ifade eden Abdulati, bu gelişmenin İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının eksiksiz ve ayrım gözetilmeksizin uygulanmasına zemin hazırlaması gerektiğini belirtti.

Abdulati ayrıca, Mısır'ın Lübnan hükümetine ve ülke genelinde egemenliğin tesis edilmesi, ordunun tüm bölgelerde konuşlandırılması ve silahların devlet otoritesi altında toplanmasına yönelik politikalarına tam destek verdiğini yineledi.

Lübnan Başbakanı Selam ise Mısır'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahire'nin Lübnan devleti ve kurumlarına yönelik istikrarlı destekleyici tutumunu takdir ettiğini ifade etti.

Selam, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişare mekanizmalarının sürdürülmesine önem verdiklerini vurguladı.

Ürdün: İsrail'le varılan anlaşma, Lübnan'ın istikrarı ve egemenliği için önemli bir adım

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci ile telefonda görüştü.

İsrail ile Lübnan arasında ABD'deki 5. tur görüşmelerin ardından dün varılan anlaşmanın değerlendirildiği görüşmede Safedi, "Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyecek ve topraklarının tamamında egemenliğini kuracak önemli bir adım olması hasebiyle anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını" dile getirdi.

Safedi, bu adımdan hareketle İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı kararının uygulanması aşamasına geçilmesinin önemine işaret etti.

Safedi, Lübnan'ın güvenlik, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü ve silahları devlet tekelinde toplama çalışmalarını mutlak olarak desteklediklerini kaydetti.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından dün Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.