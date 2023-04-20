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Dünya

Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi Hızlı Destek Kuvvetlerinden teslim aldık

Mısır, eğitim amacıyla Sudan'da bulunan tüm askerlerinin, ülkedeki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) teslim alındığını ve bazılarının tahliye edildiğini açıkladı.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi Hızlı Destek Kuvvetlerinden teslim aldık Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

İstanbul

Mısır Dışişleri Bakanlığı ve ordusundan, Sudan'daki Mısır askerlerinin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortak eğitime katılmak için Sudan'da bulunan Mısır askerlerini tahliye etmek üzere 3 Mısır nakliye uçağının Sudan'daki bir hava üssüne iniş yapması için yetkili makamlarla çarşamba günü koordinasyon kurulduğunu kaydetti.

Abdulhafız, Sudan makamları, komşu ülkeler ve Sudan'daki Kızılhaç Komitesi ile yürütülen koordinasyon sonucu askerlerin çoğunun 3 uçakla Kahire'ye döndüğünü, diğerlerinin ise başkent Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği'ne ulaştırıldığını ve güvenli ortamın oluşması durumunda onların da ülkeye dönüşlerinin sağlanacağını aktardı.

Açıklamada Abdulhafız, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Mısır askerlerinin büyükelçiliğe teslim edilmeleri sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile koordinasyon kurulduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan, BAE haber ajansı WAM, Abu Dabi yönetiminin, Sudan'daki Mısır askerlerinin can güvenliğinin sağlanması için yürüttüğü arabuluculuğun başarılı olduğunu duyurdu.

Haberde, Mısır ve BAE'nin, Sudan'daki çatışmaların durması ve tarafların diyaloga geçmesi amacıyla çalışma yürütmeye devam ettiği aktarıldı.

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.

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