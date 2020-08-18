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Dünya

Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Gülşen Topçu   | 18.08.2020
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Ankara

Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.

Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

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