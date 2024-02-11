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Dünya

Mısır, İsrail'i Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı

Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Çağrı Koşak  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Mısır, İsrail'i Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı

Kahire

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