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Dünya, Koronavirüs

Mısır’daki Ezher Kurumu: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar 'şehit' statüsündedir

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin "şehit" olduğu yönünde fetva verdi.

Aydoğan Kalabalık   | 08.01.2021
Mısır’daki Ezher Kurumu: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar 'şehit' statüsündedir

Kahire


KORONAVİRÜS HABERLERİ

El-Ezher'e bağlı Mısır Fetva Evi “Dar el-İfta” tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar için de yıkanma, kefenlenme ve cenaze namazı gibi şartların geçerli olduğunun altı çizildi. 

"Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler ahiret şehidi hükmündedir." denilen açıklamada, "Şehitler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar." hadisine işaret edildi.

Mısır'da son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıplarında önemli oranda artış gözleniyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede 146 bin 809 kişide virüs tespit edildi, 8 bin 29 kişi hayatını kaybederken, 116 bin 775 kişi ise sağlığına kavuştu.

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