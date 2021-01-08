Mısır’daki Ezher Kurumu: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar 'şehit' statüsündedir
Mısır'daki El-Ezher Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin "şehit" olduğu yönünde fetva verdi.
Kahire
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El-Ezher'e bağlı Mısır Fetva Evi “Dar el-İfta” tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar için de yıkanma, kefenlenme ve cenaze namazı gibi şartların geçerli olduğunun altı çizildi.
"Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler ahiret şehidi hükmündedir." denilen açıklamada, "Şehitler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar." hadisine işaret edildi.
Mısır'da son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıplarında önemli oranda artış gözleniyor.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede 146 bin 809 kişide virüs tespit edildi, 8 bin 29 kişi hayatını kaybederken, 116 bin 775 kişi ise sağlığına kavuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.