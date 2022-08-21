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Dünya

Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin ve Gaziantep'teki kazalar dolayısıyla taziye mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 21.08.2022
Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin ve Gaziantep'teki kazalar dolayısıyla taziye mesajı

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.

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