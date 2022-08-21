Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin ve Gaziantep'teki kazalar dolayısıyla taziye mesajı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.
Taşkent
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.