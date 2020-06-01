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Dünya

Minneapolis'te tanker sürücüsü aracını otobanda toplanan binlerce protestocunun üzerine sürdü

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde bir tanker sürücüsü, aracını otobanda toplanan binlerce protestocunun üzerine sürdü.

Betül Yürük   | 01.06.2020
Minneapolis'te tanker sürücüsü aracını otobanda toplanan binlerce protestocunun üzerine sürdü

Minneapolis

Minneapolis’te ırkçılık karşıtı protestolar 6. gününe girdi. 

Protestoların yapıldığı otobanda bir tanker binlerce göstericinin bulunduğu alana doğru geldi. Tankerin yaklaştığını fark eden protestocular yol kenarına kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Göstericiler tankerin şoförüne saldırdı

Öfkeli göstericiler tankere koşarak araçtan inen şoföre saldırdı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağı açıklanmıştı.

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