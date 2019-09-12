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Dünya, Spor

Milliler son Avrupa Şampiyonunu geçemedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında son Avrupa şampiyonu Rusya'ya 3-1 yenildi.

Metin Arslancan   | 12.09.2019
Milliler son Avrupa Şampiyonunu geçemedi

İstanbul

Türkiye-Rusya

Türkiye A Milli Voleybol Erkek Takımı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası kapsamında Rusya ile karşılaştı. Milli takım oyuncuları sayı sevinci yaşadı. ( Jurij Kodrun - Anadolu Ajansı )

Voleybolda, Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, gruplarda ilk maçlarla başladı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yaptığı C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında son Avrupa şampiyonu Rusya ile karşılaştı.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Rusya yaptığı etkili hücumlardan 8-0'lık seri yakalayarak Türkiye karşısında ilk seti 25-13 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Türkiye, özellikle Adis Lagumdzija'nın sayılarıyla ön plana çıktığı ikinci sette, son bölüme 21-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve maça dengeyi getirdi: 1-1.

Ay-yıldızlılar karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performansı üçüncü setin geneline yayan Rusya, üçüncü seti 25-17 üstün tamamladı ve skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Rusya, seti 25-15, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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