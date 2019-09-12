Milliler son Avrupa Şampiyonunu geçemedi

İstanbul
Voleybolda, Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, gruplarda ilk maçlarla başladı.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yaptığı C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında son Avrupa şampiyonu Rusya ile karşılaştı.
Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Rusya yaptığı etkili hücumlardan 8-0'lık seri yakalayarak Türkiye karşısında ilk seti 25-13 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Türkiye, özellikle Adis Lagumdzija'nın sayılarıyla ön plana çıktığı ikinci sette, son bölüme 21-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve maça dengeyi getirdi: 1-1.
Ay-yıldızlılar karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performansı üçüncü setin geneline yayan Rusya, üçüncü seti 25-17 üstün tamamladı ve skoru 2-1 yaptı.
Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Rusya, seti 25-15, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.