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Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT ile koordineli düzenlenen operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 24.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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