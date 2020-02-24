Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT ile koordineli düzenlenen operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.
Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zBmVOrz0Fw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020
Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.