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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Milley, Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef almasını "savaş suçu" olarak niteledi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Kasım İleri   | 16.11.2022
Milley, Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef almasını "savaş suçu" olarak niteledi Fotoğraf: Olena Znak/AA

Washington

Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın büyük ölçüde operasyonel hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu dile getiren Milley, başta Harkov ve Herson olmak üzere birçok bölgeden çekilmek zorunda kaldığını kaydetti.

ABD'li komutan, "900 kilometrelik cephede Ukraynalılar başarı üzerine başarı elde etti ve Ruslar her seferinde başarısız oldu. Stratejik olarak kaybetti, operasyonel olarak kaybettiler ve tekrar ediyorum, taktiksel olarak başarısız oldular." dedi.

Rusya'nın savaş boyunca Ukrayna sivil altyapılarını hedef aldığını belirten Milley, "Ukrayna halkının dörtte biri elektriksiz, bu da aşırı ek hasarlar veriyor ve sivil halkın gereksiz yere acı çekmesine neden oluyor. Bu savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

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