Mikati, İsrail'in Lübnan'ı, bölgesel güçlerin nüfuz için savaştığı savaş alanına çevirdiğini söyledi
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin, "İsrail'in Lübnan topraklarında saldırılar düzenlemesi ve Lübnan'ın güneyinin bir bölümünü işgal etmesiyle bölgesel güçlerin nüfuz için savaştığı bir savaş alanı haline geldiğini" söyledi.
Beyrut
Roma’da bulunan Mikati, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin (FdI) geleneksel etkinliği “Atreju”da bir konuşma yaptı.
Mikati, ülkesi ile İtalya arasındaki ilişkilerin tarih, kültür ve karşılıklı saygıya dayandığını belirterek, iki ülkenin ticari ortaklığına dikkati çekti.
İtalya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) verdiği desteğe değinen Mikati, İsrail'in UNIFIL'ın İtalyan birliğine yönelik saldırısını hatırlattı.
Mikati, Orta Doğu'da Sykes-Picot anlaşmasını etkileyecek siyasi değişiklikler yaşandığına yönelik büyüyen bir inanışın gözlemlendiğini söyledi.
İsrail'in kurulmasının Lübnan'ı doğrudan etkilediğini belirten Mikati, İsrail'in kurulmasıyla Lübnan'a Filistinli mülteci akınının yaşandığını belirtti.
İsrail, Lübnan'ı bölgesel güçlerin nüfuz için savaştığı savaş alanına çevirdi
Mikati, "Lübnan, İsrail'in Lübnan topraklarında askeri operasyonlar yürütmesi ve Lübnan'ın güneyinin bir bölümünü işgal etmesiyle bölgesel güçlerin nüfuz için savaştığı bir savaş alanı haline geldi." dedi.
Suriye'deki gelişmelere değinen Mikati, "Suriye'deki değişimin ardından Suriyelilerin anavatanlarına dönüşü en iyi çözüm olacaktır. Uluslararası toplum, özellikle Avrupa, Suriye'nin başka bir yolda olduğu güvenli bölgelerde erken kurtarma çalışmalarına katılarak Suriyelilerin dönüşüne yardımcı olmalıdır." diye konuştu.
Mikati, ülkesinin yasa dışı göçü önlemek için Avrupa ile yakın işbirliği yaptığını belirterek, Lübnan ve İtalya'nın aynı endişeleri paylaştığını ve Akdeniz bölgesini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından başladığını hatırlatan Mikati, İsrail saldırılarının ülkede bıraktığı can kayıpları ve maddi zararı anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.