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Dünya

Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.

Ayhan Mehmet   | 03.03.2020
Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet /AA

Midilli

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor. Aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle göçmenler Skala Sikaminea sahilinde konaklamak zorunda kalıyor. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı ) 

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.

Adaya daha fazla göçmen gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı.

Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.

Göçmenlerin karaya çıkışını engelleyip gazetecilere saldırmıştı

Aynı grup, dün Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

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