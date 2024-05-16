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Dünya

Miçotakis’in Türkiye ziyareti Yunanistan’da nasıl yankı buldu?

Tuba Memiş  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Miçotakis’in Türkiye ziyareti Yunanistan’da nasıl yankı buldu?

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Mahreç Dünya’da bu hafta Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere ve Miçotakis’in Türkiye ziyaretinin Yunanistan’da nasıl yankı bulduğuna değindik. 

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