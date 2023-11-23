Dolar
28.83
Euro
31.51
Altın
1,993.45
ETH/USDT
2,053.20
BTC/USDT
37,147.00
BIST 100
7,907.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Battalgazi ilçesinde deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı çıktı.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Michigan Eyalet Kongresi üyeleri, Biden'ı Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlamaya" çağırdı

ABD Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 25 kişi, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlama" çağrısı yaptı.

Melike Pala  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Michigan Eyalet Kongresi üyeleri, Biden'ı Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlamaya" çağırdı

Ankara

Michigan Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Abraham Aiyash, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 eyalet temsilciler meclisi ve senato üyesinin Başkan Biden'a mektup gönderdiğini bildirdi.

Biden'a Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlama" çağrısı yapmak üzere gönderilen mektupta, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların, inanç liderlerinin, seçilmiş yetkililerin ve toplum liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğuna işaret edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın "ileriye doğru atılmış olumlu bir adım" olduğu belirtilen mektupta, "21 Ekim'den bu yana Gazze'ye bir miktar yardım girebildi ancak su, gıda, ilaç ve kan tedariki yetersiz kalmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Mektupta, 5 binden fazlası çocuk olmak üzere 13 bin sivilin öldürüldüğü hatırlatılarak, "Irk, din ya da etnik köken gözetmeksizin tüm masum sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Cenevre Sözleşmesi kapsamında yasaklandığına işaret edilen mektupta, ABD'nin, barış, adalet ve insan haklarının korunması ve bu hedeflerin ilerletilmesinde "lider olması" gerektiği savunuldu.

Aiyash, paylaşımında, Gazze'de bombardımanı ve yıkımı sona erdirmek için "kalıcı ve sürekli bir ateşkes sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Çocukları bombalamak barış getirmeyecektir. Şiddetin sona ermesi, işgali açık bir şekilde ele almanın ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için kalıcı barış getirmenin tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas ve İsrail arasında esir takası uzlaşması

İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor.

İsrail basını ve uluslararası basına, uzlaşma kapsamında ilk aşamada Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Uzlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin de sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı
İsrail istihbaratı adına Türkiye'de "casusluk" yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Benzer haberler

İsrail istihbaratı adına Türkiye'de "casusluk" yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

İsrail istihbaratı adına Türkiye'de "casusluk" yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyonu durdurdu

Michigan Eyalet Kongresi üyeleri, Biden'ı Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlamaya" çağırdı

Türk toplumu, İsrail'in Gazze saldırılarına en hızlı ve en güçlü tepki verenler arasında öne çıktı

Türk toplumu, İsrail'in Gazze saldırılarına en hızlı ve en güçlü tepki verenler arasında öne çıktı
İsrail basınına göre Gazze'de insani aranın başlaması uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklara takıldı

İsrail basınına göre Gazze'de insani aranın başlaması uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklara takıldı
BM: Gazze'de öldürülen 14 binden fazla kişinin yüzde 74'ü çocuk ve kadın

BM: Gazze'de öldürülen 14 binden fazla kişinin yüzde 74'ü çocuk ve kadın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet