Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 78 oldu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 78'e yükseldi.

Islam Doğru   | 09.07.2021
Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 78 oldu

New York

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 78'e çıktığını, 62 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Cava, hayatını kaybeden 78 kişiden 48’nin kimliklerinin belirlendiğini, kurbanların 4 ila 92 yaş aralığında olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü

Benzer haberler

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 78 oldu

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 78 oldu

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64 oldu

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldi

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 54'e çıktı

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 54'e çıktı
Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya çıktı

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya çıktı
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı