Dolar
32.34
Euro
35.18
Altın
2,156.70
ETH/USDT
3,285.00
BTC/USDT
64,250.00
BIST 100
8,929.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meta, Avrupa’da Instagram ve Facebook için abonelik fiyatlarını düşürüyor

Avrupa Birliği (AB) veri koruma otoritesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini düşüreceğini açıkladı.

Bahattin Gönültaş  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Meta, Avrupa’da Instagram ve Facebook için abonelik fiyatlarını düşürüyor

Berlin

Meta’nın avukatı Timothy Lamb, Avrupa Komisyonu'nda bir çalıştayda yaptığı açıklamada, Meta’nın kullanıcıların kişisel verilerini nasıl kullandığına ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) soruşturmasını sona erdirmek amacıyla reklamsız abonelik modelinin fiyatını düşüreceğini belirtti.

Meta’nın Facebook ve Instagram için aylık reklamsız abonelik ücretini tek bir hesap için aylık 9,99 avrodan 5,99 avroya indirmeyi teklif ettiğini bildiren Lamb, her ek hesap için ise 4 avro ücret alınacağını söyledi.

Lamb, “Bu makul bir kişinin bu kalitedeki hizmetler için ödemesi gereken aralığın açık ara en alt sınırıdır. Ve bunun ciddi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Şu anda düzenleyici belirsizlik mevcut ve bunun hızla çözülmesi gerekiyor." dedi.

Meta, reklamsız abonelik modeli ve verilerin kullanımına ilişkin Avrupalı düzenleyicilerinin soruşturması karşı karşıya bulunurken, Lamb, Meta'nın söz konusu teklifinin süreci hızlandırmak ve düzenleyicileri yatıştırmak için yapıldığını kaydetti.

Söz konusu ücretin içinde, kullanıcıların Apple ya da Google gibi uygulama mağazalarından indirme yapmaları halinde ödeyecekleri ek ücretler bulunmuyor.

Öte yandan, Kasım 2203’te çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), 19 üyesiyle Meta'nın haksız ödeme veya rıza modeline karşı resmi şikayette bulunmuştu.

Meta, AB’deki daha sıkı düzenlemelere yanıt olarak reklam geliri kaybı tehdidini hafifletmek amacıyla abonelikleri başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arda Turan'a İspanya'da iki ayrı mali suçtan 1 yıl hapis cezası verildi
Bakan Göktaş: Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik
WMO: Kayıtlara "en sıcak yıl" olarak geçen 2023'te aşırı iklim olaylarında yeni rekorlara ulaşıldı
Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
Bakan Özhaseki: 500'ün üzerinde millet bahçesi projemiz var, 235'ini bitirdik

Benzer haberler

Meta, Avrupa’da Instagram ve Facebook için abonelik fiyatlarını düşürüyor

Meta, Avrupa’da Instagram ve Facebook için abonelik fiyatlarını düşürüyor

Avrupa Parlamentosu'nda ulaşım projeleri ve Türkiye ile Kafkasya'nın rolü ele alındı

AB, şiddet eylemlerine karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'nin "en büyük açık hava mezarlığına" dönüştüğünü söyledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'nin "en büyük açık hava mezarlığına" dönüştüğünü söyledi
Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı

Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet