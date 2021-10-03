Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına telefonla bağlanıp gençlere hitap etti.
logo
Dünya

Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi

İsrail'in dini bayramları ve sürekli uyguladığı yasakları nedeniyle, eylül ayında Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenlenirken, Harem-i İbrahim Camisi'nde 80 vakitte ezan okunamadı.

Çağrı Koşak   | 03.10.2021
Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi

Ramallah

İsrail'in dini bayramları ve sürekli uyguladığı yasakları nedeniyle, eylül ayında Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenlenirken, Harem-i İbrahim Camisi'nde 80 vakitte ezan okunamadı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali altındaki kutsal mekanlara yönelik engelleme ve ihlallere yer verildi.

Açıklamada, eylül ayında Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenlenerek "saygısızlık" yapıldığı belirtilirken, Harem-i İbrahim Camisi'nde 80 vakitte ezan okunmasının engellendiği vurgulandı.

İsrail'in, Yahudi bayramlarını bahane ederek Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, baskına katılan fanatik Yahudilerin çeşitli ayinler düzenlediği bilgisine yer verildi.

Harem-i İbrahim Camisi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun dışında İsrail, Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm girişimlerine rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Dünya Bankasından Nijerya'ya Kovid-19 aşısını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 948 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi

Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler Harem-i Şerif’te İsrail bayrağı açtı

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor
Beş yüzü aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Beş yüzü aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi eşliğindeki 102 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

İsrail polisi eşliğindeki 102 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı