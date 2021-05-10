Euro
10.06
Dolar
8.27
BIST 100
1,460.45
Altın
1,839.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı’nda gerginlik sürüyor.
logo
Dünya

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin sabah namazında Aksa'ya birden fazla kapıdan baskın düzenleyerek içerideki cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiğini söyledi.

Enes Canlı   | 10.05.2021
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti

Kudüs

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate sabah namazındaki sert müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mescid-i Aksa'ya birkaç kapıdan baskın düzenleyen İsrail polisinin Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını anlatan Kisvani, müdahale sırasında kendilerine birçok yaralı bilgisi geldiğini aktardı.

Kisvani, Mescid-i Aksa'nın Silsile ve Aslanlar Kapısı'ndan çıkan bazı yaralı Filistinlilerin İsrail güçlerince gözaltına aldığını kaydetti.

Bugünün sakin geçmesini ümit ettiklerini ancak çatışmalar yaşandığını aktaran Kisvani, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'dan geri çekilmeleri konusunda Tel Aviv'e baskı yapılması için içeride girişimlerde bulunduklarını ve uluslararası mercilere çağrı yaptıklarını ifade etti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
Karantinada egzersiz yapmamak hastalıklara davetiye çıkarıyor

Benzer haberler

Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara 'saldırı' yerine 'çatışma' demeyi tercih etti

Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara 'saldırı' yerine 'çatışma' demeyi tercih etti

Filistinli Peder Musallam'dan Hristiyanlara 'Müslümanlara destek için Aksa'ya gitmeleri' çağrısı

Filistin direniş grupları, İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için 18.00'e kadar süre verdi

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti
İslami Cihad: Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak

İslami Cihad: Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu