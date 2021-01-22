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Dünya

Mescid-i Aksa Müdürü Kisvani, İsrail'in ibadet etmek isteyen Filistinlileri engellediğini söyledi

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail'in Mescid-i Aksa'da vakit ve cuma namazını kılmak isteyen Filistinlileri engellediğini belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Mehmet Nuri Uçar   | 22.01.2021
Mescid-i Aksa Müdürü Kisvani, İsrail'in ibadet etmek isteyen Filistinlileri engellediğini söyledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Aksa'da kılınan cuma namazının ardından AA muhabirine açıklama yaparak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin devam ettiğini vurgulayarak, İsrail'e "Mescid-i Aksa, Filistinlilere yasak. Yahudi yerleşimcilere serbest." sözleriyle tepki gösterdi. 

İsrail'in, Aksa'ya vakit ve cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere engel olduğunu ifade eden Kisvani, Yahudi yerleşimcilere ise Aksa'ya polis eşliğinde baskın düzenleme, zorla girme ve ibadet yapmalarına müsaade ettiğini dile getirdi.

Kisvani, İsrail polisinin Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verirken, Filistinlileri ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek gerekçesiyle girmelerini yasakladığını vurguladı.

İsrail, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina nedeniyle kapalı tutulan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da dördüncü haftadır sınırlı kişiyle cuma namazı kılınmasına izin veriyor.

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler dışında kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermiyor.

Harem-i Şerif’e ulaşamayan yüzlerce Filistinli ise Eski Şehir bölgesinin surlarının dibinde cuma namazını kılıyor.

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