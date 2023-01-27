Dolar
18.81
Euro
20.45
Altın
1,925.11
ETH/USDT
1,584.90
BTC/USDT
23,005.00
BIST 100
5,203.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nin ardından tesiste incelemelerde bulundu.
logo
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı'ndan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı "somut adım" çağrısı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine, Kur'an-ı Kerim'i yakmanın İslam'a ve Müslümanlara yönelik bir "nefret" ifadesi olduğunu ve bu saldırılara karşı Müslüman ülkelerin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik   | 27.01.2023
Mescid-i Aksa İmamı'ndan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı "somut adım" çağrısı

Kudüs

Ebu Sinine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların kalbinde baki olduğunu vurgulayarak, Arap ve İslam ülkelerine "bu tür saldırıların yapıldığı ülkelerdeki büyükelçilerini çekmeleri" çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi, "Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamıdır, ona düşmanlık eden, alemlerin Rabbi'ne düşmanlık eder. Kur'an-ı Kerim'i yakan bazı kimseler, ondan önce kendilerini yakıyorlar." ifadesini kullandı.

"Kur'an-ı Kerim'i yakmak, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlığın apaçık göstergesidir." diyen Ebu Sinine, geçmişte olduğu gibi bugün de özellikle İslam'a saldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze, İslam düşmanları hala Müslümanlarla, İslam'la ve Nebi ile savaş halindeler. Bazen Peygamberimize saldırıyorlar bazen de Kur'an-ı Kerim'e."

Kur'an-ı Kerim'in sahifelerini yakabilirler onu koruyan kalpleri değil

Ebu Sinine, Kur'an-ı Kerim'in korunduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim; Allah'ın sözü, Müslümanların anayasasıdır ve kıyamete kadar baki kalacaktır. Onun sahifelerini yaksalar bile Kur'an-ı Kerim'i içinde toplayan ve koruyan kalpleri yakamazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Müslümanların kalbindedir. Eğer Müslüman ülkelere bakarsanız, yüzbinlerce hafız görürsünüz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, o değişmez, tahrif edilemez. Müslümanların kalplerinde ve dillerinde ebedi kalacaktır. Bunun en büyük delili de Müslümanların namazlarında onu ezbere okumasıdır."

"Bu saldırılar demokrasi değil, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlıktır"

Ebu Sinine ayrıca İsveç, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerin, aşırılık yanlısı bağnaz kişilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarına izin vermesini kınadı.

Saldırıların demokrasiyle alakası olmadığını vurgulayan Ebu Sinine, "Maalesef bu Kur'an-ı Kerim'i yakan insanlar, ülkelerinden resmi izin aldılar. Bunlar bağnaz insanlar ve ne yazık ki bazı hükümetler bu tür saldırılara demokrasi adı altında izin veriyor. Ancak bu demokrasi değil, yeryüzündeki tüm Müslümanlara karşı kin ve düşmanlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Sinine, saldırıların kutsal kitaba zarar veremeyeceğine işaret ederek, "Biz onlara Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların kalbinde, namazlarında, dualarında ebedi kalacağını söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim, insanın Rabbi ile olan bağıdır ve insan ancak onu okuyarak Allah'ın huzuruna çıkar." dedi.

Arap ve İslam ülkelerine "büyükelçilerini çekmeleri" çağrısı

Ebu Sinine, kutsala yapılan saldırılara karşı Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyi'nin sessizliğini kınadı ve onlardan bir faydanın gelmeyeceğini söyledi.

Müslüman ülkelere hitaben Ebu Sinine, "Arap ve İslam ülkeleri, bu tür saldırıların yapıldığı ülkelerdeki büyükelçi ve üst düzey yetkililerini çekme gibi sahada pratik adımlar atmalı. Arap ve İslam ülkeleri kınamakla yetiniyor ancak onlardan beklenen düşmanlık seviyesinde adımlar atmaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Kazım Karabekir'i kızı Timsal Karabekir'den dinledik

Benzer haberler

Mescid-i Aksa İmamı'ndan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı "somut adım" çağrısı

Mescid-i Aksa İmamı'ndan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı "somut adım" çağrısı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor

Diyanet Kur'an'ın mesajını 35 dil ve lehçede insanlara anlatıyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi
İsveçli Süryaniler, Paludan'ın ilçelerinde Kur'an-ı Kerim yakmasını nasıl durdurduklarını anlattı

İsveçli Süryaniler, Paludan'ın ilçelerinde Kur'an-ı Kerim yakmasını nasıl durdurduklarını anlattı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet