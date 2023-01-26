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Dünya

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İbn Haldun Üniversitesi'ni ziyaret etti

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İbn Haldun Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

Berfin Kıraç   | 26.01.2023
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İbn Haldun Üniversitesi'ni ziyaret etti

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Kudüs Meselesi Üzerine Uluslararası Akademisyenler Forumu" için İstanbul'a gelen Sabri, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Ziyareti sırasında İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ile bir araya gelen Şeyh Sabri'ye forum yöneticileri de eşlik etti.

Heyetin görüşmesinde Kudüs Üniversitesi ile işbirliği konuları ele alındı ve çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Üniversite hakkında bilgi alan Sabri de Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Gündüz ve Prof. Dr. Arkan, Şeyh İkrime Sabri'ye Ayasofya'nın kapı tokmağının maketi ile İbn Haldun Üniversitesi Yayınları tarafından basılan Gayet'ül-emani fi tefsiri'l-kelami'r-rabbani, Ramuzü't-tahrir ve't-tefsir, Kitabu Tehzibi'l-esrar eserlerini hediye etti.

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