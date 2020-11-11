Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,257.27
Altın
1,876.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

Avustralya'da Amerikalı yetkililerden gelen ihbar üzerine uluslararası bağlantıları bulunan çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 11.11.2020
Merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

Canberra

ABCNews'in haberine göre, Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı Justine Gough, Yeni Güney Galler, Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinde 16 kişinin, çocuklara cinsel istismar dahil 828 suçlamadan gözaltına alındığını açıkladı. 

Gough, gözaltına alınanlar arasında çocuk bakımı görevlisi ve futbol antrenörünün yer aldığını, kartelin, ABD, Kanada, Asya, Avrupa ve Yeni Zelanda'da bağlantıları bulunduğunu bildirdi.

46 kurbanın kimlikleri tespit edildi

Kartelin Avustralya'da 16 aylıktan 15 yaşına kadar 46 kurbanının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezinin, Yeni Güney Galler'de bir kişinin internette çocuk istismarı materyalini yüklediğinin tespit edilmesi üzerine şubatta Avustralya polisine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Kartelin çocuk istismarı materyali için internetin yanı sıra karanlık ağı da kullandığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 836 bini geçti
Singapur ve Hong Kong arasında karantinasız yapılacak uçuşlar kasım sonu başlıyor
Almanya'da gurbetçilerin bilim insanı çocukları insanlığa umut oldu
Halk sağlığı uzmanından 'Nemlenen maskeyi sık sık değiştirin' önerisi
Dünyada Kovid-19'a karşı 120'den fazla aşı üzerinde çalışılıyor

Benzer haberler

Merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

Merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor

Avustralya’daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi

Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi
ABD Çin'e karşı Hint-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini giderek güçlendiriyor

ABD Çin'e karşı Hint-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini giderek güçlendiriyor
Avustralya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Avustralya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı