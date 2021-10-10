Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,558.10
BTC/USDT
54,892.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin Genel İstişare Kurulu Toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Merkel, gelecek haftaların İran nükleer anlaşması için belirleyici olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek haftaların İran ile nükleer anlaşmanın geleceği için belirleyici olduğunu belirtti.

Mustafa Deveci   | 10.10.2021
Merkel, gelecek haftaların İran nükleer anlaşması için belirleyici olduğunu söyledi

Kudüs

Merkel, veda ziyareti için geldiği İsrail'de ilk olarak Başbakan Naftali Bennet ile görüştü, ardından İsrail hükümetinin özel kabine toplantısına katıldı.

Merkel ve Bennett, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek haftaların İran nükleer anlaşmasının geleceği açısında belirleyici olduğunu dile getiren Merkel, "İran'a derhal müzakere masasına dönmeleri gerektiğine dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de İran'ın müzakere masasına dönmesi konusunda yardım etme sorumluluğunun olduğunu sözlerine ekledi.

Bennett ise İran'ın nükleer programının "şimdiye kadarki en ileri noktasına" ulaştığını ileri sürerek, İsrail'in Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceği mesajını yineledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bölgenin ve dünyanın çehresinin değişeceğini savunan Bennett, "(İran'ın nükleer silaha sahip olması) Bizim için stratejik değil, varoluş problemidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşecek olan Merkel, Bennett'in kendi onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti
Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası: Aşı olmayan insan kendi katili gibidir
Rize'de sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Merkel, gelecek haftaların İran nükleer anlaşması için belirleyici olduğunu söyledi

Merkel, gelecek haftaların İran nükleer anlaşması için belirleyici olduğunu söyledi

İsrail polisinden Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın

Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti için İsrail'de

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İsrail'in Suriye'deki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'deki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediği iddia edildi