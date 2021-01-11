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Dünya

Melania Trump ABD Kongresinin basılması nedeniyle 'hayal kırıklığına' uğradığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Geçen hafta olanlarla ilgili hayal kırıklığına uğradım ve ümitsizliğe kapıldım. Ulusumuz sivil yollarla iyileşmeli. Bu konuda hata yapılmamalı." dedi.

Fuat Kabakcı   | 11.01.2021
Melania Trump ABD Kongresinin basılması nedeniyle 'hayal kırıklığına' uğradığını belirtti Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Cumhuriyetçi liderin destekçilerinin ABD Kongresini basması sebebiyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Beyaz Saray'ın bloğunda yayımlanan paylaşımda, Melania Trump, ABD Kongre binasının 6 Ocak’ta basılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Melania Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Geçen hafta olanlarla ilgili hayal kırıklığına uğradım ve ümitsizliğe kapıldım. Ulusumuz sivil yollarla iyileşmeli. Bu konuda hata yapılmamalı. Ulusun Kongresi'nde meydana gelen şiddeti kesinlikle kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez."

Trump, "şiddetin durdurulması, insanların ten rengine veya siyasi ideolojilerine göre yargılanmaması" çağrısında bulundu.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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