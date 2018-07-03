MEKSİKO
BM Dünya Mirası Komitesinden yapılan açıklamada Tehuacan-Cuicatlan Vadisi'nin hem doğal hem de kültürel özelliklerinden ötürü, "karma koruma alanı" olarak Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiği belirtildi.
🔴 BREAKING!— UNESCO (@UNESCO) 2 Temmuz 2018
Just inscribed as @UNESCO #WorldHeritage Site: Tehuacán-Cuicatlán Valley: original habitat of Mesoamerica, Mexico🇲🇽. Bravo! 👏
ℹ️ https://t.co/2yNtdUSvGc #42whc pic.twitter.com/kwvQI44o27
Dünyanın en önemli çalı, funda ve kaktüs biyomu olan vadi aynı zamanda yeryüzünde mısır tarımının en erken örneklerinin bulunduğu yer olarak biliniyor.
Araştırmacılar vadi çevresindeki mağaralarda günümüzden 5 bin yıl önce bölgede mısır yetiştirildiğine dair kanıtlar bulmuştu.
Dünya Mirası Komitesi, kurak ve yarı kurak özellikteki vadinin "Kuzey Amerika'daki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölge olduğunu" bildirdi.
Muhabir: Emre Aytekin