Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Mexico City
Meksika’nın ulusal sismoloji ajansının verilerine göre, Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Söz konusu deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldığı bildirildi.
Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
