Dünya

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yasin Yorgancı  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem

Mexico City

Meksika’nın ulusal sismoloji ajansının verilerine göre, Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Söz konusu deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldığı bildirildi.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

