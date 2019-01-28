Meksika'dan 'Venezuela' açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrado, İleride başka bir ülkenin bizim iç işlerimize karışmaması için biz de başkasının iç işlerine karışmayacağız." dedi.

CARACAS

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin Venezuela'da yaşanan siyasi kriz karşısındaki tavrının değişmediğini ve bu ülkenin iç işlerine karışmayacaklarını yineledi.

Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Venezuela’daki siyasi kriz karşısında Meksika'nın duruşunun değişmediğini belirtti.

"Başkasının iç işlerine karışmayacağız"

Ülkesinin duruşunun anayasa ile belirlendiğini ve değişmeyeceğini vurgulayan Obrador, "Halkların bağımsızlığına saygılı olmak zorundayız." dedi.

Meksika'nın güç kazanmak amacıyla bir ülkenin iç işlerine karışamayacağına dikkati çeken Obrador, "İleride başka bir ülkenin bizim iç işlerimize karışmaması için biz de başkasının iç işlerine karışmayacağız. Bu hususta dik durulması diplomatlarımıza talimatımızdır." diye konuştu.

Guaido ise Meksika'dan destek istedi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido ise ülkesindeki El Universal gazetesine verdiği mülakatta, Meksika'dan destek istedi.

Guaido, "Meksika'ya Venezuela halkı ile dayanışma içinde olması çağrısında bulunuyorum. Umarım Meksika, Venezuela'da demokrasi ve özgürlük için değişim isteyen seslere katılır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

Muhabir: Lokman İlhan