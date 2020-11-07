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Dünya

Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü

Meksika'da hafta başından bu yana aşırı yağışların yol açtığı sellerde binlerce ev zarar gördü.

Sinan Doğan   | 07.11.2020
Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü

Bolivar

Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin güneydoğu kesimindeki Tabasco eyaletinde birkaç gündür etkili olan aşırı yağışlar, çok sayıda ev, yol ve köprünün zarar görmesine neden oldu. 

Yetkililer, sağanak ve su baskınları nedeniyle eyalet genelinde 20 bin evin zarar gördüğünü açıkladı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da selden etkilenen kişilere federal hükümetin yardımda bulunacağını bildirdi.






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