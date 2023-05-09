Dolar
19.52
Euro
21.42
Altın
2,036.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,536.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika sınırı civarında 150 bin düzensiz göçmenin ABD'ye geçmeye hazırlandığı iddiası

ABD’nin Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için, sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran “42. Madde” uygulamasının kaldırılmasını beklediği belirtildi.

Mücahit Oktay  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Meksika sınırı civarında 150 bin düzensiz göçmenin ABD'ye geçmeye hazırlandığı iddiası Fotoğraf: Christian Torres Chavez/AA

New York

CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, perşembe 42. Madde’nin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte sınırın Meksika tarafında bekleyen 150 bin civarında düzensiz göçmen ABD’nin gümrük kapılarına dayanacak.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde 60 bin, Tamaulipas eyaletinde 35 bin ve Coahuila eyaletindeki 25 bin düzensiz göçmenin bu rakama dahil olduğu ve Meksika’nın güneyi ve Orta Amerika ülkelerinde yüz binlerce düzensiz göçmenin de perşembe son bulacak uygulamayla birlikte kuzeye doğru harekete geçebileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bir İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, ABD-Meksika sınırının varoşlarında şimdiden bir artış görüldüğü ve ABD sınırında görülen sayının günlük 8 bini aştığını, 42. Madde’nin kaldırılması sonrası ise 10 bine ulaşacağını söyledi.

Diğer bir kaynağa göre ise bugünden itibaren federal yetkililer El Paso'da ABD-Meksika sınırını geçen ve yetkililer tarafından işlenmeyen göçmenleri hedef alan bir uygulama operasyonu yürütecek.

Ayrıca, Meksika'nın sınır şehri Tijuana Göçmen İşleri Direktörü Enrique Lucero, düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye kararlı olduklarını belirtti.

Lucero, barınaklarda sayısı giderek artan düzensiz göçmenler arasında, Moritanya, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi, daha önce görülmeye alışılmamış ülke ve milletlerden insanların bulunduğuna işaret etti.

42. Madde tartışmaları

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs’ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşların ilgisi yoğun
Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı
Diyarbakır anneleri çocuklarını bekliyor

Benzer haberler

Meksika sınırı civarında 150 bin düzensiz göçmenin ABD'ye geçmeye hazırlandığı iddiası

Meksika sınırı civarında 150 bin düzensiz göçmenin ABD'ye geçmeye hazırlandığı iddiası

Trump'tan 42. Madde paylaşımı: ABD, üçüncü dünya ülkesi olacak

ABD düzensiz göçmen akınını önlemek için güney sınırına 1500 asker gönderecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet