Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi." ifadesine yer verildi.
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Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/x8nA7Cd8Qp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021