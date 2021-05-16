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Dünya

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Enes Kaplan   | 16.05.2021
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi." ifadesine yer verildi.

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