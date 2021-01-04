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Dünya

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet dağıttı.

İsa Toprak   | 04.01.2021
Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan askerler AFAD koordinatörlüğünde dağıtım gerçekleştirdi.

Türk askeri, çocuklara 75 gıda paketi, 200 hırka, 250 çocuk montu, 250 plastik çocuk botu ve 1500 bebek bezinin dağıtımını gerçekleştirdi.

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