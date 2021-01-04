Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet dağıttı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan askerler AFAD koordinatörlüğünde dağıtım gerçekleştirdi.
Türk askeri, çocuklara 75 gıda paketi, 200 hırka, 250 çocuk montu, 250 plastik çocuk botu ve 1500 bebek bezinin dağıtımını gerçekleştirdi.
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Suriyeli çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde Kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimiz, AFAD koordinatörlüğünde; 75 adet gıda paketi, 200 adet hırka, 250 adet çocuk montu, 250 adet plastik çocuk botu ve 1500 adet bebek bezi dağıttı.#MSB #TSK pic.twitter.com/OK8ZqU5LDm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2021