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Dünya

Mehmet Akif Ersoy vefatının 84'üncü yılında Kahire'de anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84'üncü yılında, Mısır'ın başkenti Kahire'de anıldı.

Aydoğan Kalabalık   | 27.12.2020
Mehmet Akif Ersoy vefatının 84'üncü yılında Kahire'de anıldı

Kahire

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, anma programının açılışında yaptığı konuşmada, Enstitüde Türk kültürüne ve Türkçeye gönül veren binlerce Mısırlı olduğunu ve bu öğrencilerin Mehmet Akif şiirlerini çok sevdiklerini ve ezberlediklerini söyledi. 

Akif'in örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Boyraz, “Milli şairimiz, vefatının üzerinden 84 yıl geçmesine rağmen hala Türk ve Mısır halkları arasında bağ kurmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur da yaptığı konuşmada, kurtuluş mücadelesinin tüm acımasızlığı ile sürdüğü zor günlerde, ülkenin istiklali için verilen büyük direnişe gönüllü olarak katılan Mehmet Akif'in, o günlerde tanık olduklarını İstiklal Marşı'nın her kıtasına özenle işlediğini dile getirdi.

Akif'in, vatanın ne bedellerle inşa edildiğini, adeta aziz milletin hissiyatına tercüman olarak büyük bir şair ustalığıyla anlattığını ifade eden Eruygur, “Bu etkinlik vesilesiyle, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını en veciz şekilde anlatan Mehmet Akif'i, aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümü çerçevesinde bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum.” dedi.

Mehmet Akif'in torunundan Mısırlı öğrencilere mesaj

Program için İstanbul'dan Kahire'ye görüntülü mesaj gönderen Akif'in torunlarından Selma Ersoy Argon, Mısırlı gençlerden Mehmet Akif'in örnek olarak gösterdiği “Asım’ın Nesli” gibi olmalarını, çok iyi okuyan, çok çalışan ve çok sağlam karakterli çocuklar olmalarını istedi.

Gençlere Akif dedelerinin peşinden gitmelerini salık veren Argon, Mehmet Akif'in Mısır'daki hayatından da bahsetti.

Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli de gönderdiği görüntülü mesajında, Akif’in birçok şiirini Mısır'da yazdığını, Mısır'ın ve Kahire'nin onun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Mısırlı öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu

Kahire Yunus Emre Enstitüsünün çevrim içi kurslarından Türkçe öğrenen iki öğrenci törende İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Mısır'daki Türk kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinin katıldığı program kapsamında, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinde yer alan şiirlerinden oluşan hat ve tezhip sergisine yer verildi.

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