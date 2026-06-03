Medine'deki mukaddes mekan ve alanlarda hacıların ziyaretleri sürüyor

[1/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor.

[2/36] Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[3/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[4/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[5/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[6/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[7/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[8/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[9/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

[10/36] İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

[11/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

[12/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

[13/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

[14/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

[15/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

[16/36] Bir kısım hacılar hurmalarını kent içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu özel araçlarla götürülen hurma bahçelerini tercih ediyor.

[17/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Bir kısım hacılar hurmalarını kent içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu özel araçlarla götürülen hurma bahçelerini tercih ediyor.

[18/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Bir kısım hacılar hurmalarını kent içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu özel araçlarla götürülen hurma bahçelerini tercih ediyor.

[19/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Bir kısım hacılar hurmalarını kent içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu özel araçlarla götürülen hurma bahçelerini tercih ediyor.

[20/36] Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken konakladığı yerde kısa sürede inşa edilen, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de hacıların uğrak noktası oldu.

[21/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken konakladığı yerde kısa sürede inşa edilen, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de hacıların uğrak noktası oldu.

[22/36] "(iki kıbleli) Kıbleteyn Mescidi" olarak anılan kutsal mekana, hacılar ilgi gösteriyor.

[23/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. "(iki kıbleli) Kıbleteyn Mescidi" olarak anılan kutsal mekana, hacılar ilgi gösteriyor.

[24/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. "(iki kıbleli) Kıbleteyn Mescidi" olarak anılan kutsal mekana, hacılar ilgi gösteriyor.

[25/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. "(iki kıbleli) Kıbleteyn Mescidi" olarak anılan kutsal mekana, hacılar ilgi gösteriyor.

[26/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. "(iki kıbleli) Kıbleteyn Mescidi" olarak anılan kutsal mekana, hacılar ilgi gösteriyor.

[27/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. "(iki kıbleli) Kıbleteyn Mescidi" olarak anılan kutsal mekana, hacılar ilgi gösteriyor.

[28/36] Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken konakladığı yerde kısa sürede inşa edilen, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de hacıların uğrak noktası oldu.

[29/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken konakladığı yerde kısa sürede inşa edilen, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de hacıların uğrak noktası oldu.

[30/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken konakladığı yerde kısa sürede inşa edilen, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de hacıların uğrak noktası oldu.

[31/36] Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i mümkün mertebe her gün selamlayan hacılar, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua ediyor.

[32/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i mümkün mertebe her gün selamlayan hacılar, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua ediyor.

[33/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i mümkün mertebe her gün selamlayan hacılar, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua ediyor.

[34/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i mümkün mertebe her gün selamlayan hacılar, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua ediyor.

[35/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i mümkün mertebe her gün selamlayan hacılar, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua ediyor.

[36/36] Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor. Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i mümkün mertebe her gün selamlayan hacılar, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua ediyor.