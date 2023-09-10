Marakeş'in güneybatısında 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı
Fas'ta yıkıcı depremin merkez üssü Marakeş'e yakın bir bölgede 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Rabat
Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi, 4,5 büyüklüğündeki depremin Marakeş'in 77 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.00'da meydana geldiğini bildirdi.
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Yerel kaynaklar sarsıntının Marakeş ve ona bağlı El-Huz bölgesi ile Tarudant kentinde hissedildiğini aktardı.
Artçı sarsıntı sonucu can veya mal kaybı bildirilmedi.
Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.