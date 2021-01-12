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Dünya

Mali'de sivil toplum Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma istiyor

3 Ocak'ta Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve sivillerin yaşamını yitirdiği belirtilen hava saldırısına ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

Fatma Esma Arslan   | 12.01.2021
Mali'de sivil toplum Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma istiyor

Dakar

Mali'deki sivil toplum kuruluşları (STK), 3 Ocak'ta Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve sivillerin yaşamını yitirdiği belirtilen hava saldırısına ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Mali İnsan Hakları Derneği (AMDH) tarafından yapılan ortak açıklamada, hava saldırısının hedefi olan Bounti köyünde "gerçekte neler yaşandığının gün yüzüne çıkması için" tarafsız, adil ve derinlemesine bir soruşturmanın açılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin sivillerin hedef alındığını söylediğini ancak Fransa'nın ise sadece teröristlerin vurulduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için Fransa ve Mali'ye, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) İnsan Hakları Ofisi bünyesinde bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması önerisinde bulunuldu.

Mali'nin Mopti bölgesinde yer alan ve ağırlıklı Fulanilerin yaşadığı Bounti köyü, 3 Ocak'ta hava saldırısına uğramış ve yerel halk saldırıda sivillerin öldüğünü söylemişti.

Fransa'dan daha sonra yapılan açıklamada ise köye Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin hava saldırısı düzenlediği ve sadece teröristlerin vurulduğu belirtilmişti.

Mali ordusu da Fransa'nın ifadelerini destekleyerek sivil kayıp olmadığını doğrulamıştı.

AA muhabirinin ulaştığı Mali Fulani Kültür Dostları Derneği (Tabital Pulaaku) ise saldırıda 19 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmiş aralarında terörist bulunmadığını vurgulamıştı.


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