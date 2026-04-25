Mali ordusu, silahlı grupların ülkede farklı noktalara saldırılar düzenlediğini açıkladı

Mali ordusundan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz "terörist grupların" başkent ile ülkenin iç kesimlerindeki çeşitli askeri noktalara saldır düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yerel basındaki haberlere göre başkent Bamako’daki ülkenin ana havalimanı yakınlarında da silah sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları ve sahadaki gazetecilere göre, Mali’nin ana askeri kampı yakınları ve ülkenin çeşitli noktalarından patlama ile yoğun silah sesleri geldi.

ABD, Mali’deki saldırıları kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Bürosu’nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Birleşik Devletler, Mali’deki bugünkü terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Mali halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğu belirtilerek, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

Afrika Birliği

Afrika Birliği'den (AfB) yapılan açıklamada da Mali’deki saldırıların derin endişeyle takip edildiği belirtilerek, söz konusu eylemler sert şekilde kınandı.

Açıklamada, saldırıların sivilleri ciddi risk altına soktuğu vurgulanarak, AfB’nin barış, güvenlik ve istikrarın teşviki yönündeki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf’un da Mali halkı, güvenlik güçleri ve ülke yetkililerine tam dayanışma mesajı ilettiği kaydedildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başladı.