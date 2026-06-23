Malezya'nın Sabah eyaletindeki Kapalai bölgesinde su altı yaşamı görüntülendi

[1/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi.

[2/26] Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[3/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[4/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[5/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[6/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[7/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[8/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[9/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[10/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[11/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[12/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[13/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[14/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[15/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[16/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[17/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[18/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[19/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[20/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[21/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[22/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[23/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[24/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[25/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

[26/26] Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.