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Dünya

Malezya'dan Kovid-19'a karşı Çin ile yakın iş birliği açıklaması

Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin ile yakın iş birliğinde bulunacağını bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.02.2020
Malezya'dan Kovid-19'a karşı Çin ile yakın iş birliği açıklaması

Kuala Lumpur

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Mahathir Muhammed'in bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada söz konusu virüsün olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için Malezya'nın her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilerek, "Başbakan, Malezya'nın kararlı desteği ve dayanışmasını Çin'e iletmiş, sayın Devlet Başkanı Şi'nin bu hususta aldığı tedbirlere duyduğu güveni ifade etmiştir." ifadesi kullanıldı.

İki liderin bundan sonra virüs salgınına dair gelişmelerde yakın temasta kalacağı da açıklamada vurgulandı.

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