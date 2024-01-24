Dolar
30.28
Euro
32.99
Altın
2,031.99
ETH/USDT
2,252.30
BTC/USDT
40,165.00
BIST 100
8,063.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya'dan BMGK'ye "İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanıyın" çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, "İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanı" dedi.

Dildar Baykan Atalay  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Malezya'dan BMGK'ye "İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanıyın" çağrısı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Ankara

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İsrail'in Gazze'de her gün 246 Filistinliyi öldürdüğünü ve Gazze nüfusunun yüzde 85'e yakınının zorla yerinden edildiğini belirterek, "İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanıdır." dedi.

Bernama haber ajansına göre, Hasan, New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Malezya'nın "İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki ihlallerinin hukuki sonuçları" konusunda 23 Temmuz 2023'te Uluslararası Adalet Divanına başvurduğunu anımsatan Hasan, 19 Şubat'ta kamuya açık yapılacak oturuma katılacaklarını kaydetti.

"Filistinlilerin topraklarını ellerinden almaya yönelik girişim, uluslararası hukukun ihlalidir"

Hasan, "Filistinlilerin topraklarını ellerinden almaya yönelik herhangi bir girişim, uluslararası hukukun ihlalidir ve barış içinde birlikte var olma umudunu baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

"İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanı"

İsrail'in Gazze'de her gün 246 Filistinliyi öldürdüğünü ve Gazze nüfusunun yüzde 85'e yakınının zorla yerinden edildiğini vurgulayan Hasan, "Bu hukuk ve ahlak dışı kıyım, bu konseyin üyelerinin tek bir karar almasına neden olmalıdır. İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanıdır. Filistin devletini BM'nin tam üyesi olarak tanıma zamanıdır." çağrısında bulundu.

Hasan, Malezya'nın Gazze'de acil ateşkes talep ettiğini ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kınadığını belirtti.

İsrail'in Gazze halkını topluca cezalandırmasının "hukuksuz ve ahlaksız" olduğunu kaydeden Hasan, bu ülkenen insan hakları ihlalleri için hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
Yadigar Projesi'yle İstanbul'da bin tarihi eser ihya edilecek
İstanbul Kayaşehir'de 2 bin 450 sosyal konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı

İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Hollandalı eski diplomat Van Dam'a göre Gazze'deki durumdan Batılı ülkeler de sorumlu

Malezya'dan BMGK'ye "İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanıyın" çağrısı

Malezya'dan BMGK'ye "İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanıyın" çağrısı
BM: İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 500 binden fazla sivilden bölgeyi terk etmesini istedi

BM: İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 500 binden fazla sivilden bölgeyi terk etmesini istedi

Gazze'deki Filistinliler, çocuklarını soğuktan korumak için kullanılmış kıyafetler alıyor

Gazze'deki Filistinliler, çocuklarını soğuktan korumak için kullanılmış kıyafetler alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet