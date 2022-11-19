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Dünya

Malezya'daki seçimleri Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı önde tamamladı

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da düzenlenen 15. genel seçimi, Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) önde bitirdi.

İdris Sülün   | 19.11.2022
Malezya'daki seçimleri Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı önde tamamladı

Kuala Lumpur

33 milyonluk ülkede 21 milyondan fazla seçmenin muson yağmurlarına rağmen yüksek katılım sağladığı genel seçim yarışı, muhalefetteki Enver İbrahim liderliğindeki PH ve Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN) arasında geçti.

Parlamentodaki 222 sandalye için yarışan siyasi parti ve ittifakların aldığı oyların sayım işlemi sona yaklaşırken resmi olmayan sonuçlara göre PH mecliste 81 sandalye ile yarışı önde tamamladı.

Seçimde sürpriz bir çıkış yapan PN de ilk sonuçlara göre 73 sandalyeye ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

İktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki BN ittifakı ise beklentilerin gerisinde kaldı. Ahmed Zahid Hamidi liderliğindeki BN ittifakı ilk sonuçlara göre sadece 30 sandalye elde etti.

Seçimlerde büyük bir ivme yakalayan Sarawak eyaleti koalisyonlarından GPS ise meclise 22 milletvekili göndermeyi başardı.

Öte yandan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Langkawi'deki koltuğunu kaybetti. Meclisteki sandalyesini korumayı başaramayan 97 yaşındaki tecrübeli siyasetçi, 1969'da kaybettiği seçimden bu yana ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

Malezya'daki genel seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti ve ittifak mecliste salt çoğunluğa ulaşamıyor ve hükümet kurulabilmesi için koalisyonlar tek seçenek olarak kalıyor.

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